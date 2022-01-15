«Я рад, что в 2021 году ко мне не было массового внимания»: Александр Петров – о своей известности

Как отметил актер, для него было бы странно, если он по-прежнему «лез из всех утюгов».

Актер Александр Петров заявил, что в 2021 году у него была возможность более тщательно готовиться к новым проектам. У актера не было как раньше параллельных съемок.

Как сказал Александр Петров, пандемию и локдаун он обратил себе на пользу. Он участвовал только в тех проектах, которые ему самому по-настоящему нравились.

«Я очень рад, что в 2021 году ко мне не было массового внимания. Для меня самого было бы странно, если бы я по-прежнему лез из всех утюгов». Александр Петров

Напомним, что Александр Петров – один из самых востребованных российских актеров. Многие режиссеры мечтают, чтобы он сыграл в их картинах, сообщает МК.ru.

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