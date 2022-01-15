«Глазами любимого»: Волочкова подчеркнула яркий загар неоновым купальником

Анастасия Волочкова вновь влюблена и это взаимно. Экс-балерина отдыхает на Мальдивах в компании бизнесмена по имени Сергей, с которым познакомилась на программе «Давай поженимся!».
Пара весело проводит время и уже признается друг другу в любви. Накануне Анастасия обнародовала видео, на котором Сергей называет ее Настенькой и говорит о своих чувствах.
На этот раз Волочкова опубликовала новое фото, на котором позировала в неоновом купальнике.
«Яркое начало мальдивского дня. Глазами любимого», — написала Волочкова.
Напомним, у Сергея есть собственный банный бизнес, а также сын от предыдущего брака, с которым Анастасия уже познакомилась.
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