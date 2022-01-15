Как приготовить тушеные осьминоги с овощами и маслинами
Видео
Какие худи сейчас в моде и с чем их носить
Видео

«Глазами любимого»: Волочкова подчеркнула яркий загар неоновым купальником

Экс-балерина отдыхает на Мальдивах в компании бизнесмена по имени Сергей.

«Глазами любимого»: Волочкова подчеркнула яркий загар неоновым купальником
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова вновь влюблена и это взаимно. Экс-балерина отдыхает на Мальдивах в компании бизнесмена по имени Сергей, с которым познакомилась на программе «Давай поженимся!».

Пара весело проводит время и уже признается друг другу в любви. Накануне Анастасия обнародовала видео, на котором Сергей называет ее Настенькой и говорит о своих чувствах.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Скриншот: instagram.com/volochkova_art/

На этот раз Волочкова опубликовала новое фото, на котором позировала в неоновом купальнике.

«Яркое начало мальдивского дня. Глазами любимого», — написала Волочкова.

Напомним, у Сергея есть собственный банный бизнес, а также сын от предыдущего брака, с которым Анастасия уже познакомилась.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиВолочковаНовости google