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«Выдающийся педагог! Мастер!»: Олешко сообщил о смерти знаменитого артиста цирка Шпака

Как отметил телеведущий, Владислав Дмитриевич воспитал несколько поколений клоунов.

«Выдающийся педагог! Мастер!»: Олешко сообщил о смерти знаменитого артиста цирка Шпака
Александр Олешко. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Александр Олешко в Instagram сообщил о смерти знаменитого советского артиста цирка Владислава Шпака.

Владислав Шпак
Владислав Шпак. Фото: instagram.com/oleshkoaleksandr/

«Умер Владислав Дмитриевич Шпак. Выдающийся педагог! Мастер! Талантливейший человек, воспитавший несколько поколений клоунов, музыкальных эксцентриков! Лучших, прекрасных артистов!»

Александр Олешко

Как отметил Александр Олешко, Владислав Шпак был сложным и очень требовательным человеком. Он всю жизнь служил искусству, школе, ученикам и цирку. По словам Олешко, светлая память о Владиславе Шпаке сохранится навсегда.

Напомним, что Владислав Шпак появился на свет в марте 1940 года. Именно он занимался постановкой цирковых номеров в картине «Достояние республики» в 1971 году. На момент смерти ему был 81 год.

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