«Выдающийся педагог! Мастер!»: Олешко сообщил о смерти знаменитого артиста цирка Шпака

Телеведущий Александр Олешко в Instagram сообщил о смерти знаменитого советского артиста цирка Владислава Шпака.

«Умер Владислав Дмитриевич Шпак. Выдающийся педагог! Мастер! Талантливейший человек, воспитавший несколько поколений клоунов, музыкальных эксцентриков! Лучших, прекрасных артистов!» Александр Олешко

Как отметил Александр Олешко, Владислав Шпак был сложным и очень требовательным человеком. Он всю жизнь служил искусству, школе, ученикам и цирку. По словам Олешко, светлая память о Владиславе Шпаке сохранится навсегда.

Напомним, что Владислав Шпак появился на свет в марте 1940 года. Именно он занимался постановкой цирковых номеров в картине «Достояние республики» в 1971 году. На момент смерти ему был 81 год.

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