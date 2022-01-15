«Горячий Старый Новый год»: невестка Наташи Королевой показала, как отдыхает в ее отсутствие

В прошлом году единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко — Архип сделал предложение своей девушке Мелиссе Волынкиной. В тот момент она работала стриптизершей в одном из московских клубов, а позже артистка устроила ее визажистом.

Пока Наташа Королева и Тарзан отдыхают в США, Мелисса и Архип делятся кадрами из бани. Так молодые люди отметили Старый Новый год. Примечательно, что помимо Архипа в компании были еще двое молодых людей.

«Горячий Старый Новый год», — подписала фото Мелисса в своем инстаграме.

Напомним, Наташа Королева и Тарзан пока против брака их сына с бывшей стриптизершей. Звездные родители утверждают, что Архипу рано жениться.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.