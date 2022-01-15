«Люблю тебя, Настенька»: избранник Волочковой во всеуслышание признался ей в чувствах

Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом на Мальдивах в компании нового возлюбленного. Им стал бизнесмен по имени Сергей, с которым экс-балерина встретилась в студии программы «Давай поженимся!».

Несмотря на то, что знакомство пары состоялось перед Новым годом, они уже признаются друг другу в чувствах. В своем инстаграме Волочкова разместила видео, которое снимал Сергей.

«Настя уже проснулась и как всегда на берегу снимает утреннюю красоту. И я снимаю утреннюю красоту в красном. Люблю тебя, Настенька», — сказала за кадром Сергей.

Напомним, у Сергея есть свой банный бизнес. Также известно, что мужчина был в браке 20 лет и вырастил сына Кирилла.

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