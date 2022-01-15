«Все спускает на бомжей»: Солнцев озвучил сумму, которую его жена перечисляет на содержание матери

Как отметил фрик, Екатерина Терешкович только выставляет себя жертвой, а на самом деле она – мегера.

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что его бывшая жена пенсионерка Екатерина Терешкович только выставляет себя жертвой, а на самом деле она самая настоящая мегера.

Как отметил фрик, не так давно Терешкович заявилась пьяная к своим внукам. Несла какую-то непотребщину. Он заверил, что Терешкович никто не бил. Пенсионерку просто не подпустили к ребятам. По словам Солнцева, его жена Полина регулярно помогает своей матери.

«Она все спускает на своих бомжей, с которыми пьет сутками напролет. В декабре Полина перечисляла ей деньги каждую неделю, чтобы Катя сразу все не спустила. В общей сложности, перевела около тридцати тысяч рублей». Гоген Солнцев

Напомним, что в прошлом году Гоген Солнцев неожиданно развелся с Екатериной Терешкович. Вскоре он взял в жены ее дочь Полину, сообщает «Собеседник».

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