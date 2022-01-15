«Ребенок обгорел так сильно»: багровый младенец Тарасова и Костенко на Мальдивах вызвал тревогу в Сети

Подписчики кричат многодетной мамочке, что малыша в тропиках надо прятать даже в тени.

Все семейство Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, включая двухмесячного сынишку, продолжает отдыхать на Мальдивах. Несколько дней на тропическом солнце уже обеспечили всем загар.

На общем фото, которое запостила Костенко в микроблоге, подписчики разглядели, что у малютки Алексея побагровела кожа. «Ребенок обгорел так сильно», — заметил кто-то из фолловеров. И в то же мгновение появился второй комментарий: «Ребенок малость обгорел».

На что многодетная мамочка в ответ посмеялась: «В теньке?». Костенко объяснила, что кроха все время спрятан от солнца. Но ей вторят, что даже в тени двухмесячных малышей следует прятать в таком тропическом климате – таким малюткам не так много нужно.

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