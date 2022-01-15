«Почти не спим»: Волочкова раскрыла интимные подробности отдыха с новым возлюбленным

Неожиданная встреча на программе «Давай поженимся!» стала для Анастасии Волочковой судьбоносной. Именно в студии ток-шоу она познакомилась с бизнесменом по имени Сергей, а спустя некоторое время увезла его на Мальдивы.

В своем инстаграме экс-балерина поделилась подробностями отдыха с возлюбленным.

«Такое отношение мужчины к женщине просто бесценно. Согласитесь. Это не померить никакими деньгами! Любить и быть любимой — это большое счастье! Когда есть тот, кто поистине дорожит тобой, а ты им. Я всем желаю большого человеческого счастья! Мы с Сережей тут в этом райском месте почти не спим. Ну, как можно просыпать такую красоту! Сегодня легла в 12 ночи, проснулись в 2:00. Посидели на нашей террасе, поспали еще (пару часиков). Я от красоты проснулась в 5:30, пошла встречать рассвет. Сергей тоже пошел за мной. И очень ласково подтвердил, что я зомби», — написала Волочкова.

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Добавим, известно, что Сергей занимается бизнесом. У него есть собственный банный комплекс в Подмосковье. Предприниматель был в браке более 20 лет и воспитал сына Кирилла.

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