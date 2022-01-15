Кардашьян так не сможет: Каменских задорно повиляла массивными бедрами в стрингах-ниточках на пляже

Певица отдыхает с мужем и друзьями в Мексике.

У кого-то уже прошла первая рабочая неделя в году, а некоторые и не думают прекращать отдыхать. Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, например, улетели в Мексику и наслаждаются затянувшимися каникулами.

Оттуда певица Каменских, которую давно прозвали «нашей Кардашьян» и которая воспела в своем творчестве попу «как у Ким», порадовала онлайн-публику летними снимками и видео.

Особенно пристальное внимание Каменских привлекает своими видео под веселые мелодии из TikTok. На этот раз красотка с пышными формами натянула стринги-ниточки до треска и пустилась в пляс на пляже, виляя своей «как у Ким» на зависть окружающим.

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