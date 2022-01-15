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Нагиев назвал лучшей грудью: Рудова в откровенной маечке показала, какой фотогеничный у нее бюст

Звезда кино и сериалов демонстрирует прелести, не стесняясь.

Нагиев назвал лучшей грудью: Рудова в откровенной маечке показала, какой фотогеничный у нее бюст
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Актриса Наталья Рудова всегда найдет повод, чтобы блеснуть своей идеальной фигурой. Красотка за праздничные дни не набрала ни грамма, но останавливаться на достигнутых успехах в похудении не намерена – за осень звезда сумела скинуть почти 10 кг.

После съемок с Дмитрием Нагиевым блондинка приобрела от наблюдательного напарника звание «лучшая грудь российского кино». И на сей раз не стесняясь показала, какой фотогеничный у нее бюст.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Занимаясь на беговой дорожке, Рудова в трикотажной маечке и велосипедках выбрала ракурс для съемки так, чтобы зрители оказались сверху. И открывшаяся картина в декольте доказала – грудь у актрисы и впрямь фотогеничная.

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