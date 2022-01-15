«Меня называют «Настя Фэмилилук»: Костенко нарядила Тарасова в трусы с цветочками

Многодетная мать выбрала купальные одеяния с веселеньким принтом для всех членов семьи.

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов устроил своей большой семье отпуск на Мальдивах. И его супруга Анастасия Костенко вновь прихватила с собой целую коллекцию одинаковых купальных одежд.

На этот раз Костенко нарядила Тарасова в трусы с ярким цветочно-фруктовым принтом. Мужчина заметил: «Главное, что не мороженки». Точно такие же одеяния красовались на остальных домочадцах.

«Мне кажется, что уже мои друзья между собой называют меня «Настя Фэмилилук». Ну люблю я свою команду наряжать в милую форму», — оправдалась красотка.

Подписчикам идея отдыхать в одинаковых одеждах понравилась. И некоторые в комментариях высказались на этот счет:

«Какая прелесть! Детки — конфетки, а мама с папой прямо одно целое! Очень красивая пара!», «Какие вы классные, так приятно смотреть на вашу пару и ваших деток», «Ребят, вы супер, Настя, фигура шикарная просто», — пишут фолловеры.

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