«Идеальная!»: Екатерина Гусева на редком фото в алом бикини показала всю красоту своей фигуры

Звезда кино и театра Екатерина Гусева вошла в числе тех счастливиц, которым удалось продлить новогодние каникулы на Мальдивах. Актриса отлично отдохнула, правда, подписчиков в своем микроблоге кадрами с острова не баловала.

На редком фото, которое Гусева все-таки опубликовала в Сети, она предстала в алом мини-бикини. Актриса красиво возлежала на бортике бассейна, фоном ей послужили бирюзовые воды океана. Подписчики восхитились стройной фигурой любимицы.

«Екатерина, Вы идеальны! Мой мотиватор и любимая актриса! Желаю всего наилучшего!», «Ах, какая женщина. Какая женщина», «Безумно красивая! Дай Бог вам крепкого здоровья», «Русалочка!», «Царица!», «Красавица», «Идеальная фигура!!», «Бомба во всех смыслах которые только можно придумать», — наперебой комментируют фолловеры.

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