«Чудо, в которое никто не мог поверить»: экс-жена Зеленского рассказала, что телеведущий почти месяц лежал в коме

На телеканале «Россия 1», где когда-то работал Михаил Зеленский, друзья и коллеги рассказали, каким был журналист.

Телеведущему Михаилу Зеленскому, который на 47-м году жизни скончался от инфаркта на отдыхе в Доминикане буквально на руках у жены, на «России 1» в «Прямом эфире» посвятили выпуск. Были уточнены некоторые подробности последних дней жизни журналиста.

Первая жена Михаила Зеленского Ольга Яшина (Дробина) рассказала, что телеведущий уже оказывался на грани жизни и смерти. Его буквально вытащили с того света, но тогда обошлось.

«Мама фактически потеряла Мишу во второй раз. Он же два раза отмечал день рождения из-за того, что около месяца лежал в коме. То, что он из нее вышел — было чудом, в которое никто не мог поверить», — рассказала экс-жена Зеленского.

Причину проблем со здоровьем, в результате которых Зеленский находился в коме, Яшина не разгласила.

Более 20 лет Зеленский трудился на телевидении, он был первым ведущим «Прямого эфира», эстафетную палочку которого подхватили Борис Корчевников и Андрей Малахов.

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