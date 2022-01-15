Лесная нимфа: новая пассия Гарика Харламова в одном одеяле вышла на заснеженную террасу

Актриса Катерина Ковальчук отдыхает в загородном комплексе, пока ее бойфренд выздоравливает.

Новая возлюбленная юмориста Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, продолжает наслаждаться отдыхом за городом. Девушка поделилась кадрами, на которых выходит на заснеженную террасу отеля, стоящего где-то в лесу.

На Ковальчук кроме одеяла, судя по всему, не было ничего. Длинноволосая красавица красиво позировала на фоне уснувшей в зимней спячке природы.

Свой досуг звезда «Гусара» не прервала, даже когда ее звездного бойфренда госпитализировали в одну из столичных больниц с ухудшением самочувствия. Харламов несколько дней жаловался, что нездоров, и в итоге оказался под капельницей.

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