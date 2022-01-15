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Лесная нимфа: новая пассия Гарика Харламова в одном одеяле вышла на заснеженную террасу

Актриса Катерина Ковальчук отдыхает в загородном комплексе, пока ее бойфренд выздоравливает.

Лесная нимфа: новая пассия Гарика Харламова в одном одеяле вышла на заснеженную террасу
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press

Новая возлюбленная юмориста Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, продолжает наслаждаться отдыхом за городом. Девушка поделилась кадрами, на которых выходит на заснеженную террасу отеля, стоящего где-то в лесу.

На Ковальчук кроме одеяла, судя по всему, не было ничего. Длинноволосая красавица красиво позировала на фоне уснувшей в зимней спячке природы.

Свой досуг звезда «Гусара» не прервала, даже когда ее звездного бойфренда госпитализировали в одну из столичных больниц с ухудшением самочувствия. Харламов несколько дней жаловался, что нездоров, и в итоге оказался под капельницей.

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