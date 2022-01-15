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По цене годовой пенсии россиян: Лобода пьет шампанское за 180 тысяч рублей

Певица наслаждается отпуском.

По цене годовой пенсии россиян: Лобода пьет шампанское за 180 тысяч рублей
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода улетела в отпуск. Куда именно певица отправилась с дочками Евангелиной и Тильдой, она не уточняет, но поклонники догадываются, что это Мальдивы. В своем инстаграме Светлана делится кадрами с отдыха. Она остановилась на вилле и ни в чем себе не отказывает. Даже в дорогущем шампанском.

Страница Светланы Лободы
Страница Светланы Лободы. Скриншот: instagram.com/lobodaofficial/

В микроблоге Лобода показала винтажное шампанское Salon Le Mesnil Blanc de Blancs 2007-го года. В Москве оно продается по цене от 140 до 180 тысяч рублей за бутылку, что сопоставимо со средней российской пенсией за год. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, что на Новый год Лобода дала концерт в Барвихе, за который получила гонорар порядка 20 миллионов рублей.

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