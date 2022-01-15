Тимати раздразнить: Екатерина Сафарова из «Холостяка» показала прелести в кроп-топе на хлипкой шнуровке

Звезда телепроекта «Холостяк» с Тимати, модель Екатерина Сафарова ведет микроблог о своей жизни, где показывает себя со всех сторон. В том числе, откровенных. На этот раз красотка продемонстрировала талию после праздников как доказательство, что у нее отнюдь не плоский живот.

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Сафарова уже жаловалась на то, что «наела пузо», но подписчики не видят никаких объемов. Напрашиваясь на комплименты, Сафарова запечатлела себя в кроп-топе на хлипкой шнуровке, из которого виднеются прелести, и подчеркнула, что «все-таки поднабрала».

Напомним, Тимати весной 2021 года выбрал Екатерину Сафарову победительницей марафона, где призом должно было стать его сердце. Но отношения не продлились долго – уже летом они расстались.

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