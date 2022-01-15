Страсти кипят: Волочкова слилась в поцелуе с новым возлюбленным

Анастасия Волочкова закрутила новый роман. И похоже, что экс-балерина вновь обрела долгожданное женское счастье. С бизнесменом по имени Сергей она познакомилась на программе «Давай поженимся!», а позже пара улетела на Мальдивы.

В своем инстаграме Анастасия делится моментами отдыха, не уставая признаваться в любви новому возлюбленному. На этот раз она показала страстные кадры. Экс-балерина слилась в поцелуе с Сергеем.

«Когда эмоции переполняют», — подписала видео Волочкова.

Напомним, у Сергея есть собственный бизнес. Он владелец банного комплекса в Подмосковье. Избранник Анастасии был в браке 20 лет и воспитал сына Кирилла, с которым Волочкова уже познакомилась.

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