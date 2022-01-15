Еле влезла в кадр: Костенко в бикини не спрятала свою увеличенную на несколько размеров грудь

Жена Дмитрия Тарасова наслаждается отдыхом на Мальдивах и постит только снимки в купальниках.

Экс-футболист Дмитрий Тарасов сделал долгожданный подарок жене и детям, а также маме и теще на Новый год. Спортсмен вывез все свое большое семейство на Мальдивы, и теперь Instagram его половинки, Анастасии Костенко, стал летним.

Кадры у бассейна, в море или селфи в бикини – Костенко старается запечатлеть каждый момент своего нахождения на райском острове. Девушка не так давно стала мамой – в конце октября у нее родился третий ребенок, поэтому ее фигура сейчас выглядит по-новому.

Особенно изменилась грудь. И девушка не стала прятать свои новые объемы, а предъявила их прямо в камеру. Увеличенный на несколько размеров бюст едва влез в кадр.

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