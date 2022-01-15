Чтобы Элджей понял, что потерял: Ивлеева в микротрусиках «поиграла» тугими бедрами, задрав футболку повыше

Телеведущая отправилась в ванну вместе с телефоном и не смогла не запечатлеть себя.

Звезда российского Интернета, телеведущая Настя Ивлеева продолжает отдыхать в Мексике. Она улетела туда сразу же, как встретила Новый год, компанию ей составили мама и брат.

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Чтобы подразнить публику, Ивлеева периодически публикует свои фото в бикини. А на этот раз и вовсе разделась до стрингов, продемонстрировав свой плоский живот и спортивные бедра.

«Она худела», — похвасталась красотка, снимая на видео, как «играют» мышцы на бедрах.

Бывший муж девушки, рэпер Элджей, явно бы не разрешил при нем публиковать такие провокационные кадры. Но теперь ему остается лишь кусать локти и наблюдать за экс-женой. Сейчас он, по всей видимости, проводит каникулы на Кипре, где не так давно получил гражданство.

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