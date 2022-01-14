В дубайском светящемся саду: Лера Кудрявцева вышла на прогулку в модных джоггерах в стиле милитари

Лера Кудрявцева в сопровождении дочки Маши появилась в Дубае в светящемся саду. Ведущая выбрала для своего променада расслабленный аутфит, который включал футболку, кроссовки и джоггеры в стиле милитари с камуфляжным принтом.

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Ранее Эвелина Хромченко рассказывала на «Модном приговоре», что удобные меланжевые вещи сейчас уже не считаются дурным тоном. После пандемии женщины настолько полюбили комфорт, что больше не хотят прощаться со своими мягкими трениками и кофтами.

К слову, другой стилист, Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» признавался, что сам частенько включает в свои повседневные луки джоггеры. Он сочетает их с модными пиджаками.

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