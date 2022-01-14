«Такая красивая и нежная!»: Волочкова в купальнике самого модного цвета поразила публику своей внешностью

Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает со своим возлюбленным Сергеем на Мальдивах.

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Напомним, пара познакомилась на шоу Первого канала «Давай поженимся!», куда бойфренд балерины пришел в качестве жениха. Однако по окончании проекта, бизнесмен решил остаться не с невестой, а с балериной. Как заметила Лариса Гузеева, между ними сразу зажглась искра, которую трудно было скрыть от окружающих.

Многие поклонники Анастасии Волочковой заметили, что во время романтического путешествия их любимица еще больше расцвета и похорошела, а ее последнее фото в купальнике самого модного цвета 2022 года – оттенка барвинок – получило множество восторженных лайков и комментариев.

«Просто божественна!», «Русалочка!», «Такая красивая и нежная!», «Очень красивая! Любовь творит чудеса», «Настя изменилась, красивая, счастливая, вот что делает любовь, это круто!» — написали фолловеры в комментариях.

Напомним, о том, что цвет барвинок — самый модный в этом году, рассказывала Эвелина Хромченко в программе Первого канала «Модный приговор». Тренд озвучил Институт Pantone.

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