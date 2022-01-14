«Никто меня не подставляет»: Ольга Бузова намекнула, что без Клавы Коки лучше отдыхается

Телеведущая Ольга Бузова съязвила в адрес певицы Клавы Коки после скандального видео со своим участием.
Напомним, что Бузова улетела в Куршавель вместе с Кокой. Исполнительницы вместе катались по снежным склонам, ужинали в ресторанах и веселились на вечеринках. На одной из тусовок Ольга Бузова выпила лишнего, а ее подруга сняла шатающуюся артистку.
Клава Кока снимала смеющуюся Ольгу Бузову и сказала:
«Ты в моей куртке, не валяйся, пожалуйста».
После этого некоторые поклонники и коллеги Клавы Коки возмутились. Они увидели в действиях исполнительницы оскорбление Бузовой.
К слову, недавно Кока получила травму и улетела в Швейцарию. Поэтому в последние дни Бузова каталась одна.
«Я два дня просто отдыхаю, без всех, одна, никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза», — отметила Бузова в своем микроблоге.
Поклонники Ольги Бузовой считают, что певица обиделась на Клаву Коку. Поэтому и не помогала артистке после травмирования.
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