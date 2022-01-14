«Идеальная инвестиция в гардероб!»: Стриженова вслед за Собчак выбрала трендовый смокинговый жакет

На эту модель советовали обратить внимание Эвелина Хромченко и Александр Рогов.

Екатерина Стриженова вслед за Ксенией Собчак предстала на публике в трендовом смокинговом жакете. Его отличительной особенностью является шелковый воротник. Он может быть с лацканами, либо иметь шалевый вариант.

Стриженова появилась в актуальном жакете с топом и юбкой-карандашом на шоу Первого канала «Время покажет». А Собчак примерила с ним шорты и отправилась в таком виде в ресторан с мужем Константином Богомоловым.

Отметим, что ранее о тренде на костюмы-смокинги и другие смокинговые вариации вроде платьев, комбинезонов и блузок рассказывала Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале. По ее прогнозам, такая одежда еще долго будет актуальна.

Полностью с ней солидарен и другой известный стилист Александр Рогов.

«Смокинг — это идеальная инвестиция в гардероб!» — сказал он на шоу СТС «Рогов в деле»

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