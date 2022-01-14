В сладкой неге: Екатерина Климова без макияжа показала, как выглядит на отдыхе

Звезда театра и кино Екатерина Климова на днях отметит свое 44-летие. Но актриса выглядит так, что в свои годы запросто даст фору юным девушкам.

Сейчас Екатерина Климова находится на отдыхе, судя по всему, в Египте. Компанию звезде составила ее дочка Белла и подруга, актриса Татьяна Лютаева с внучкой Никой от дочери Агнии Дитковските.

Все четверо весело проводят время. Периодически Екатерина Климова дает это понять, делясь снимками с отдыха.

Судя по всему, она наслаждается моментом и релаксирует по полной. В сторис Екатерина Климова разместила кадр, на котором запечатлена совершенно разомлевшей. Она прикрыла глаза от удовольствия, наслаждаясь солнцем и теплом.

Подписчики пришли в восторг.

«Вы съели молодильное яблоко? Выглядите на 26 лет, максимум», «Генетика и уход, респект, Катя», «Шикарная», «Как можно быть такой? Инопланетянка, ну очень красивая женщина», «Богиня женской красоты», — высказались в Сети.

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