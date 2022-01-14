«Обязательно купите!»: Алсу облачилась в куртку – хит этого сезона, которую советовал Рогов

Стилист Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live показал публике куртку — хит этого сезона.
Она представляет собой очень лаконичную модель со стежкой и напоминает телогрейку. Ее отличительная особенность — куртка имеет минимум деталей, без капюшона с едва заметным воротником-стойкой или вообще без воротника.
«Я обожаю телогрейки! И если вы хотите быть на волне, то телогрейку или имитацию телогрейки обязательно купите! Очень классная вещь», — сказал стилист.
Певица Алсу поддержала тренд на куртки-телогрейки, выбрав черную модель из материала с легким отблеском. С ней певица составила монохромный аутфит, подобрав даже сумочку в тон и с аналогичной стежкой, как у верхней одежды.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!