«Обязательно купите!»: Алсу облачилась в куртку – хит этого сезона, которую советовал Рогов

Она очень простая и имеет стежку.

Стилист Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live показал публике куртку — хит этого сезона.

Она представляет собой очень лаконичную модель со стежкой и напоминает телогрейку. Ее отличительная особенность — куртка имеет минимум деталей, без капюшона с едва заметным воротником-стойкой или вообще без воротника.

«Я обожаю телогрейки! И если вы хотите быть на волне, то телогрейку или имитацию телогрейки обязательно купите! Очень классная вещь», — сказал стилист.

Певица Алсу поддержала тренд на куртки-телогрейки, выбрав черную модель из материала с легким отблеском. С ней певица составила монохромный аутфит, подобрав даже сумочку в тон и с аналогичной стежкой, как у верхней одежды.

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