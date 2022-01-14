«Многие меня отговаривали»: Настя Лисова из «Дома-2» сменила имидж и стала яркой брюнеткой

Экс-участница реалити-шоу Анастасия Лисова впервые за три года решилась на кардинальные перемены в образе.

До весны еще далеко, а многим девушкам уже захотелось обновления.

На днях беременная экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель из брюнетки превратилась в блондинку.

А вот ее коллега по проекту, мама двух дочек Анастасия Лисова, напротив, перекрасила свои светлые локоны в темные.

В новом образе Настя Лисова предстала на фото в микроблоге. Она уточнила, что три года была на светлой стороне, а теперь решила перейти на темную.

«Ну что ж… пришла пора. Встречайте брюнетку Настю. Кто скучал? Три года меня не было такой. Ну как? Многие из вас меня отговаривали», — написала под фото Настя Лисова.

Подписчики Насти Лисовой сошлись во мнении, что новый образ ей идет и даже омолаживает. Вот только они несогласны с тем, что Лисова называет себя брюнеткой. В их версии с этим цветом волос она тянет только на шатенку.

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