«Помолимся за него»: муж Алферовой Бероев поделился тревожными новостями о Куравлеве

Актер Егор Бероев переживает за жизнь 85-летнего звезды фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Куравлева.

Известный актер Егор Бероев, супруг Ксении Алферовой, дал понять, что очень переживает за 85-летнего Леонида Куравлева.

Именитый артист, звезда советских фильмов сейчас находится в больнице, где за его жизнь борются врачи.

больше по теме Названа причина смерти вдовы Андрея Мягкова — Анастасии Вознесенской Актрисы Анастасии Вознесенской не стало 14 января.

Егор Бероев сообщил своим подписчикам новость о болезни Леонида Куравлева и попросил у них молитв за него.

«Леонид Вячеславович сейчас очень болеет. Помолимся за него! Это потрясающий человек и великолепный актер! Мне посчастливилось работать с ним в фильме «Железнодорожный романс» Ивана Ивановича Соловова», — написал Егор Бероев в микроблоге.

Подписчики Егора Бероева немедленно отреагировали на его публикацию. Они пожелали Леониду Куравлеву выздоровления.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.