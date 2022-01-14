«Помолимся за него»: муж Алферовой Бероев поделился тревожными новостями о Куравлеве

Известный актер Егор Бероев, супруг Ксении Алферовой, дал понять, что очень переживает за 85-летнего Леонида Куравлева.
Именитый артист, звезда советских фильмов сейчас находится в больнице, где за его жизнь борются врачи.
Егор Бероев сообщил своим подписчикам новость о болезни Леонида Куравлева и попросил у них молитв за него.
«Леонид Вячеславович сейчас очень болеет. Помолимся за него! Это потрясающий человек и великолепный актер! Мне посчастливилось работать с ним в фильме «Железнодорожный романс» Ивана Ивановича Соловова», — написал Егор Бероев в микроблоге.
Подписчики Егора Бероева немедленно отреагировали на его публикацию. Они пожелали Леониду Куравлеву выздоровления.
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