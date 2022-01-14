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Совершенна: Лобода в мерцающем бикини оттенка серебра показала, насколько сексуальным может быть живот

Певица отдыхает вместе с дочками в жарких странах.

Совершенна: Лобода в мерцающем бикини оттенка серебра показала, насколько сексуальным может быть живот
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода улетела в жаркие страны со своими дочками Евой и Тильдой. Звезда не раскрыла места своей отпускной дислокации, но порадовала поклонников несколькими жаркими пляжными кадрами.

У почитателей Лободы появилась очередная возможность подивиться совершенству ее форм. Поразительно, как в 39 лет можно сохранить тело 18-летней девушки!

На последних кадрах Светлана Лобода запечатлелась в мерцающем секси-бикини оттенка серебра в позе лотоса, показав свой эротичный живот. Судя по нему, артистка проводит немало времени в спортзале, работая над мышцами пресса.

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

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