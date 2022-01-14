«Собрали все мои качества»: Айза Долматова сравнила своих сыновей от разных мужей

Телеведущая Айза Долматова рассказала о своих сыновьях в личном микроблоге. Знаменитость призналась, что Элвис и Сами совершенно не похожи между собой.

Долматова воспитывает двоих детей. Старший Сами является сыном исполнителя Гуфа. А младшего Элвиса знаменитость родила от бизнесмена Дмитрия Анохина.

«Они абсолютно разные. Собрали все мои качества: и плохие, и хорошие», — отметила Айза.

Долматова призналась, что у старшего сына Сами наступил переходный возраст. Именно поэтому телеведущая дает старшему наследнику в последнее время больше внимания и заботы.

«Сэм требовательный, совершенно непослушный, талант не слышать никого, совсем», — добавила Долматова.

«Он невероятно умный! У него речь взрослого человека, и мысли такие же. Он во всем ищет смысл и докапывается до истины», — отметила бизнесвумен.

О своем младшем сыне Долматова тоже не забыла. Айза подчеркнула, что Элвис маленький. Поэтому не все качества его характера проявляются.

«Элвис невероятно опрятный, заботливый, внимательный и открытый», — написала Айза.

Напомним, ранее Айза Долматова поделилась подробностями взаимоотношения с родителями первого мужа Гуфа.

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