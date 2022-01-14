«Собрали все мои качества»: Айза Долматова сравнила своих сыновей от разных мужей

Телеведущая Айза Долматова рассказала о своих сыновьях в личном микроблоге. Знаменитость призналась, что Элвис и Сами совершенно не похожи между собой.
Долматова воспитывает двоих детей. Старший Сами является сыном исполнителя Гуфа. А младшего Элвиса знаменитость родила от бизнесмена Дмитрия Анохина.
«Они абсолютно разные. Собрали все мои качества: и плохие, и хорошие», — отметила Айза.
Долматова призналась, что у старшего сына Сами наступил переходный возраст. Именно поэтому телеведущая дает старшему наследнику в последнее время больше внимания и заботы.
«Сэм требовательный, совершенно непослушный, талант не слышать никого, совсем», — добавила Долматова.
«Он невероятно умный! У него речь взрослого человека, и мысли такие же. Он во всем ищет смысл и докапывается до истины», — отметила бизнесвумен.
О своем младшем сыне Долматова тоже не забыла. Айза подчеркнула, что Элвис маленький. Поэтому не все качества его характера проявляются.
«Элвис невероятно опрятный, заботливый, внимательный и открытый», — написала Айза.
Напомним, ранее Айза Долматова поделилась подробностями взаимоотношения с родителями первого мужа Гуфа.
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