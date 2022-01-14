Меладзе точно разволновался: Брежнева подразнила точеной фигурой в бикини, прикрывшись летящей туникой

В феврале экс-солистке группы «ВИАГра» Вере Брежневой исполнится сорок лет.

При этом звезда выглядит так же, как и во времена своего участия в этом девичьем коллективе, где ставка делалась не на вокальные данные, а на сексапильность солисток.

Свои идеальные формы Вера Брежнева демонстрирует при каждом удобном случае. Каникулы на Мальдивах – в их числе.

В сторис микроблога Вера Брежнева поделилась видео, на котором предстала в ванной комнате виллы. Звезда готовилась пойти на пляж, а потому она облачена в бикини с леопардовым принтом и летящую тунику.

Вера Брежнева кокетливо повернулась перед зеркалом, чтобы показать свои прелести во всей красе.

Отдыхает Вера Брежнева на Мальдивах в женской компании – со старшей дочкой и сестрой. Так что, ее супругу Константину Меладзе приходится лицезреть эту красоту на расстоянии, что без волнения делать невозможно.

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