Мужчины в восторге! Боярская засветила восхитительную родинку у груди, примерив бюстгальтер без пуш-ап

Елизавета Боярская обнародовала фото в бикини во время отпуска.

Елизавета Боярская, вслед за Екатериной Климовой и Лерой Кудрявцевой поспешила отправиться в жаркие страны на новогодние каникулы.

Актриса крайне редко делится со своими фолловерами пляжными кадрами в бикини. Но на этот раз звезда сделала исключение.

В stories Instagram она выложила снимок в бюстгальтере от купальника без пуш-ап, засветив сбоку у груди сексуальную родинку. Нет сомнений, что мужчины-поклонники, увидев эту пикантную отметину будут в восторге!

Отметим, что Боярская не побоялась показать свое лицо без грамма макияжа, а также без специальной компьютерной маски, улучшающей внешность.

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