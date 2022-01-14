Бывшая жена Бориса Грачевского в шубе оттенка лазури и с букетом белых цветов появилась на его могиле

Анна Грачевская почтила память покойного Бориса Грачевского в годовщину его смерти.

14 января исполнился ровно год, как не стало создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского.

В годовщину его смерти на Троекуровское кладбище почтить память отца своей единственной дочери пришла бывшая жена Бориса Грачевского, телеведущая Анна Грачевская.

Для визита на могилу бывшего супруга Анна Грачевская выбрала довольно яркий наряд. Она облачилась в шубку оттенка лазури, ее голову покрывал черный платок.

В руках Анна Грачевская держала роскошный букет белых цветов – роз, эустом и лилий. Позже она возложила цветы на могилу Бориса Грачевского.

Анна Грачевская приняла участие в церемонии открытия памятника Борису Грачевскому, которая состоялась в годовщину смерти мэтра.

Идея монумента из черного гранита принадлежит молодой вдове Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской.

Как известно, Анна Грачевская и Екатерина Белоцерковская тепло общаются и сумели подружить своих детей. У Анны от брака с Грачевским есть дочь Василиса, у Екатерины – сын Филипп.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.