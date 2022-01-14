Ох, артистка растет! Кроха-дочь Климовой от Месхи в стильном козырьке и темных очках показала мини-представление на террасе

43-летняя Екатерина Климова улетела в отпуск в жаркие страны со своими дочками Лизой (от бывшего мужа-ювелира Ильи Хорошилова) и Изабеллой (от экс-супруга, актера Гелы Месхи).

Актриса не стала раскрывать места своего отдыха, радуя фолловеров кадрами на берегу моря и на фоне пальм. Тем не менее звезда находит время и для занятий с Беллой, которая растет очень артистичной девочкой. Во время отдыха они учат и повторяют стихи, которые потом малышка с удовольствием декламирует публике.

Как это происходит, Екатерина Климова показала в личном блоге. На обнародованном видео наследница актрисы предстает на террасе в летнем костюмчике с шортами, в стильном козырьке и солнцезащитных очках. Белла очень старательно прочла стихи, порадовав свою маму.

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