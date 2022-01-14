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Памятник из гранита и много роз: как выглядит могила Бориса Грачевского в годовщину его смерти

14 января исполнился ровно год, как не стало легендарного создателя «Ералаша» Бориса Грачевского.

Памятник из гранита и много роз: как выглядит могила Бориса Грачевского в годовщину его смерти
Борис Грачевский. Фото: Global Look Press

В первую годовщину смерти создателя юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского на его могиле на Троекуровском кладбище был открыт памятник.

Идея монумента из черного гранита, с которого с улыбкой смотрит на всех Борис Грачевский, принадлежит его молодой вдове Екатерине Белоцерковской.

На открытии памятника собрались те, кто лично знал Бориса Грачевского, — друзья, коллеги, знакомые.

Все они принесли живые цветы на могилу Бориса Грачевского.

В годовщину его смерти захоронение посреди зимы превратилось в оазис, украшенный белыми, красными, фиолетовыми розами и эустомами.

Могила Бориса Грачевского на Троекуровском кладбище
Могила Бориса Грачевского на Троекуровском кладбище. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Цветы на могилу Бориса Грачевского его близкие приносили в корзинах и в букетах.

Через год после смерти Бориса Юрьевича у его захоронения появился не только памятник, но и ограда. Вдова Грачевского выразила уверенность, что ее покойный муж одобрил бы то, как выглядит монумент его памяти.

Могила Бориса Грачевского утопает в цветах
Могила Бориса Грачевского утопает в цветах. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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Борис ГрачевскийЕкатерина БелоцерковскаямогилапамятникТроекуровское кладбище