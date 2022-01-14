Памятник из гранита и много роз: как выглядит могила Бориса Грачевского в годовщину его смерти

В первую годовщину смерти создателя юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского на его могиле на Троекуровском кладбище был открыт памятник.
Идея монумента из черного гранита, с которого с улыбкой смотрит на всех Борис Грачевский, принадлежит его молодой вдове Екатерине Белоцерковской.
На открытии памятника собрались те, кто лично знал Бориса Грачевского, — друзья, коллеги, знакомые.
Все они принесли живые цветы на могилу Бориса Грачевского.
В годовщину его смерти захоронение посреди зимы превратилось в оазис, украшенный белыми, красными, фиолетовыми розами и эустомами.
Цветы на могилу Бориса Грачевского его близкие приносили в корзинах и в букетах.
Через год после смерти Бориса Юрьевича у его захоронения появился не только памятник, но и ограда. Вдова Грачевского выразила уверенность, что ее покойный муж одобрил бы то, как выглядит монумент его памяти.
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