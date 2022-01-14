Без макияжа и в темных очках: молодая вдова Грачевского в пальто с вышивкой и меховой опушкой появилась на его могиле

14 января, в день первой годовщины смерти создателя и режиссера юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, на его могиле был открыт памятник.

На церемонии присутствовала молодая вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская, которой принадлежит идея создания монумента.

На мероприятии она появилась без макияжа и в темных очках, которые подняла на голову во время общения с прессой и близкими.

Екатерина Белоцерковская облачилась в пальто темно-синего оттенка с вышивкой и меховой опушкой на рукавах и капюшоне.

Екатерина Белоцерковская выразила уверенность, что ее покойный муж остался бы доволен памятником из черного гранита, который установлен на его могиле.

«Боре бы понравилось, — сказала Екатерина Белоцерковская. — Боря не был народным артистом. Но был любим народом».

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