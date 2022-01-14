«Боре бы понравилось»: на Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Грачевскому

В годовщину смерти режиссера «Ералаша» Бориса Грачевского на его могиле появилось изваяние из черного гранита.

14 января исполнился ровно год, как не стало известного режиссера, создателя юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского.

В день памяти Бориса Грачевского на его могиле на Троекуровском кладбище был открыт памятник. Изваяние выполнено из черного гранита.

«Ходить по солнечной стороне жизни…» — гласит надпись на памятнике под фотографией, с которой лучезарно улыбается Борис Грачевский.

Молодая вдова Бориса Грачевского, Екатерина Белоцерковская, рассказала, что идея памятника принадлежит ей.

«Боре бы понравилось», — считает Екатерина Белоцерковская.

Выполнен памятник был в гранитной мастерской Дмитрия Федотова, который сделал его совершенно бесплатно. Дмитрий Федотов, присутствовавший на открытии монумента, признался, что в детстве для него самым большим наказанием был запрет смотреть «Ералаш».

Выступивший на открытии памятника Борису Грачевскому актер Евгений Герасимов выразил благодарность Дмитрию Федотову.

«Хочу сказать спасибо человеку, который не раз помогал деятелям культуры. Это Дмитрий Федотов. Он поставил, например, памятник Караченцову, Нечаеву. А Марк Борисович Варшавер взял на себя инициативу открытия памятника Борису Грачевскому», — сказал Евгений Герасимов.

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