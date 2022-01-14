Командир с косичкой на макушке: дочь Кудрявцевой лихо промаршировала по Дубаю под собственное пение

Лера Кудрявцева отметила Новый год у себя дома в кругу друзей и близких. А на рождественские каникулы улетела с дочкой Машей в Дубай. Ведущая гостит там до сих пор, радуясь теплу и солнышку.

Не меньше рада смене обстановки наследница телезвезды и хоккеиста Игоря Макарова, которая немного приболела на Новый год. Однако сейчас малышка полностью восстановилась и радует маму хорошим расположением духа.

В личном блоге Лера Кудрявцева поделилась забавными кадрами с дочкой, на которых запечатлела, как Маша лихо марширует по территории отеля в Дубае, направляясь в сторону бассейна. Наследница Леры Кудрявцевой бодро шла по дорожке под собственное пение, то и дело теряя обувь.

Четырехлетняя звездочка при этом выглядела как настоящий командир. А комичность видео придавала трогательная детская косичка на макушке.

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