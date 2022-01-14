«Я в восторге от виллы»: Дмитрий Тарасов тратит по 160 тысяч рублей за одну ночь на Мальдивах

Стало известно, какую сумму отдает спортсмен и блогер Дмитрий Тарасов за проживание на Мальдивских островах.

Тарасов вместе с детьми и женой отправился в долгожданный отпуск. Избранница Дмитрия давно просилась в теплую страну. И футболист исполнил это.

Теперь Костенко живет на роскошной вилле, за которую ее муж платит 160 тысяч рублей за ночь.

Анастасия осталась в восторге от подарка Дмитрия. Модель написала в своем микроблоге слова благодарности Тарасову.

«Я в восторге от виллы, пока не совсем понимаю, что к чему, но очень счастлива. Спасибо, любимый, я мечтала о таком послеродовом восстановлении», – обратилась к своему мужу Анастасия.

Напомним, что перед самым Новым годом в семье Тарасова и Костенко случился скандал. Пока недавно родившая Анастасия сидела с тремя детьми дома, ее муж встретился с бывшей на светской вечеринке.

Телеведущая Ольга Бузова не упустила возможности поскандалить с экс-избранником. А Костенко стали расспрашивать о ссоре с мужем.

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