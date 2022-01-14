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На благотворительном вечере: дочь покойной Началовой в белой блузе и черной юбке подчеркнула талию поясом-кушаком

15-летняя наследница покойной певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина, выступила на публике.

На благотворительном вечере: дочь покойной Началовой в белой блузе и черной юбке подчеркнула талию поясом-кушаком
Вера Алдонина. Фото: instagram.com/veraldonina/

Дочери покойной певицы Юлии Началовой, Вере Алдониной, не так давно исполнилось пятнадцать лет.

Наследница звезды пошла талантами в маму, что уже не раз демонстрировала, выступая на концертах и появляясь на экранах телевидения.

На этот раз Вера Алдонина приняла участие в благотворительном концерте, который состоялся 12 января.

Судя по всему, на нем Вера Алдонина представила несколько номеров, появившись в разных, но каждый раз ярких образах.

Одну из песен Вера Алдонина исполнила, облачившись в белую блузу с объемным воротником и рукавами и черную юбку. Соединила Вера их поясом-кушаком цвета прокисшей малины, удачно сделав акцент на талии.

Снимками, которые были сделаны во время выступления, Вера Алдонина поделилась в микроблоге, вызвав восхищение подписчиков.

Вера Алдонина в момент выступления на сцене
Вера Алдонина в момент выступления на сцене. Фото: instagram.com/veraldonina/

«Куколка!», «Какая красивая», «Цвет глаз мамин», «Какая радость! Счастье. Талантливая, красивая, яркая звездочка. Большого тебе счастья, красивого творческого пути», — высказались в Сети.

Вера Алдонина в ярком образе
Вера Алдонина в ярком образе. Фото: instagram.com/veraldonina/

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Вера Алдонинадети звездмодный образталантЮлия Началова