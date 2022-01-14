«Травля и клевета чистой воды»: Наталья Турецкая ответила на критику Эвелины Бледанс

Дочь создателя знаменитого хора возмущена тем, что из ее истории сделали «международный скандал».

Старшая дочь Михаила Турецкого, Наталья, написала большой пост в ответ на критику, которая посыпалась на нее со всех сторон после прерывания беременности.

Напомним, женщина вынашивала третьего ребенка, зачатого с помощью ЭКО, но затем узнала, что он родится с синдромом Дауна, и отказалась от плода.

«Устроили почти международный скандал. Обвинили меня в заказной рекламе. Безграмотные пишут про настройку таргета и раскрутку блога на личной трагедии! Цитата: «Нехило она поднялась на крови собственного ребенка», — возмущается Наталья в Instagram. — Еще одна блогер написала пост, в котором выразила намерение забрать моего ребенка, лишь бы избежать аборта. При этом тоже обвинила меня в том, что я эту ситуацию использую для поднятия своих охватов».

Но особенно зацепила Турецкую актриса Эвелина Бледанс, которая сама воспитывается «солнечного» ребенка и поэтому публично осудила ее позицию.

«Травля и клевета чистой воды, — оценила слова Эвелины о себе Наталья. — Но как блоггер я ее понимаю. Возможно, я бы на ее месте тоже прорекламировала себя, если бы кто-нибудь высказался на близкую мне тему. Только сделала бы это, конечно, гораздо мягче и интеллигентнее, и уж тем более не распространяла бы ложную информацию».

Особенно Турецкой обидно за то, что в ее блог пришло много новых подписчиков, которые, не вчитываясь в посыл ее постов, стали критиковать последние события.

Но вся эта ситуация убедила дочь известного вокалиста, что ее проблема очень распространена в общества. Она заявила, что уже более половины пар делают ЭКО, и так же много людей решаются на аборты. Но многие молчат и скрывают эти детали, потому что бояться травли, которую ощутила на себе Наталья.

«Умирай сама в своем горе и не имей права на поддержку…» — вывела формулу общественной позиции дочь Турецкого.

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