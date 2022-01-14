«Год без тебя»: молодая вдова Бориса Грачевского почтила его память в годовщину смерти

Молодая вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская публично почтила память покойного мужа.

Екатерина Белоцерковская опубликовала в микроблоге черно-белый снимок Бориса Грачевского, на котором он запечатлен со своей неизменной улыбкой.

Именно таким легендарного режиссера и создателя «Ералаша» помнят его поклонники.

«Год без тебя», — написала под снимком Екатерина Белоцерковская.

Подписчики молодой вдовы Бориса Грачевского тут же отозвались на публикацию. Они благодарят Екатерину Белоцерковскую за память о покойном муже и желают ей сил, помня о том, каким ударом для нее стала смерть Бориса Грачевского.

«Божечки. Уже год. Как быстро летит время. Катюш, вечная память нашему Бореньке», «Уже год прошел… Как быстро летит время, но память вечна. Спасибо, Борис Юрьевич, за счастливое детство нескольких поколений. Низкий вам поклон и светлая вечная память», «Вечная память. Катюш, сил тебе», — высказались в Сети.

Напомним, Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусом.

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