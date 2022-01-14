Не стало народной артистки Анастасии Вознесенской: ушла из жизни вдова Андрея Мягкова

Советской и российской актрисе на момент смерти было 78 лет.

Умерла вдова актера Андрея Мягкова — советская и российская актриса, народная артистка Анастасия Вознесенская. На момент смерти ей было 78 лет.

Отметим, что новость о ее смерти появилась на сайте МХТ имени Чехова. Как отмечается в сообщении, Анастасия Вознесенская редко появлялась в картинах. Она предпочитала реализовывать весь свой талант именно на сцене театра.

Добавим, что муж Анастасии Вознесенской Андрей Мягков ушел из жизни в феврале прошлого года. На церемонии прощания Анастасия Вознесенская не появилась. Уже тогда она плохо себя чувствовала.

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Заметим, что Анастасия Вознесенская родилась в Москве в 1943 году, в самый разгар войны. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ. После служила в театре «Современник», сообщает РИА Новости.

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