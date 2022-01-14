Куда девалась Бузова? Клава Кока с перебинтованной ногой развлекает себя плясками в Куршевеле

Чтобы не скучать в одиночестве, певица постит свежие ролики в «ТикТок».

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Клава Кока получила травму ноги во время каникул в Куршевеле. Юная звездочка «ТикТока» неудачно прокатилась на сноуборде. Теперь подружка ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой передвигается исключительно на костылях. Ей прописан полный покой, о лыжах и других видах спорта Коке придется на время забыть.

При этом певица не унывает и продолжает записывать для своих поклонников красочные Stories, правда, уже без поющей телеведущей. А ведь казалось, что Клава с Бузовой неразлучны. Даже в SPA они ходили вместе, как близкие подружки. Секретничали, фотографировались на фоне гор и лакомились вкусненьким в ресторане. Теперь же Кока одна любуется местными красотами и развлекает себя танцами, подскакивая на одной ноге — вторая у певицы перебинтована, и наступать на нее звезда не может.

«Хух! Кости целы! А вот связки… Прикиньте, рентген стоит 35 тысяч рублей! Все тело в ушибах, но главное — жива и без переломов», — уточнила Клава.

«Похоже, теперь мое пребывание в горах будет выглядеть примерно вот так! Ну что, красиво, романтично и уединенно! А если без шуток, то ночка была сложной», — отметила певица.

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