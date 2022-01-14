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«Смотрите, как будто специально белой краской»: у замка Галкина «изморозь выкрасила амфитеатр»

Телеведущий показал красоту в Грязи.

«Смотрите, как будто специально белой краской»: у замка Галкина «изморозь выкрасила амфитеатр»
Максим Галкин. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram показал красоту около своего замка в деревне Грязь. На кадрах можно увидеть симпатичную елочку, которая расположена на территории около замка.

«А у нас изморозь выкрасила амфитеатр. Смотрите, как будто специально белой краской. Арки темными оставила».

Максим Галкин

Напомним, что Максим Галкин проживает в деревне Грязь с детьми Лизой и Гарри, а также женой — примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

Кстати, не так давно юморист и певица отмечали десять лет со дня заключения брака. Познакомились же они намного раньше — в самом начале двухтысячных годов.

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