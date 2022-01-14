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В скрипящем латексе? 48-летняя Королева в пуховике-дутике и штанах в облипку прогулялась за городом

Зимний стайл украинской дивы дополнила малиновая шапочка.

В скрипящем латексе? 48-летняя Королева в пуховике-дутике и штанах в облипку прогулялась за городом
Наташа Королева. Фото: Instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева в свои 48 лет выглядит краше, чем в юности, в замужестве с именитым композитором Игорем Николаевым. С последним, к слову, украинская дива не ссорилась. Хотя многие поклонники были уверены, что певица затаила обиду на своего «дельфина».

Не так давно Наташа побывала на концерте музыканта, лихо отплясывая в зале при полном аншлаге. Певица так взбодрилась старыми хитами, что просто не могла усидеть на месте, она то и дело норовила соскочить со своего кресла и выбежать на сцену к Игорю Николаеву. Подозревал ли музыкант, что в зале находится его теперь уже бывшая «русалка», неизвестно. Но сама Наташа получила большое удовольствие от хитов композитора.

Певица Наташа Королева
Наташа Королева в неоновом салатовом пуховике-дутике, кожаных штанах и ботинках «челси» позировала в сугробах. Фото: Instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева старается не отставать от моды, на зимнюю прогулку за городом жена танцовщика Сергея Глушко отправилась в неоновом салатовом пуховике-дутике с акцентным поясом на талии, скрипучих латексных штанах в облипку и ультрамодных ботинках «челси». Изюминкой образа певицы стала малиновая шапочка. Поп-дива может дать фору и более юным звездочкам отечественной эстрады, выглядит артистка просто восхитительно. Муж Наташи Королевой как-то признался, что тут же ведет певицу в спортзал, если она наберет пару лишних килограммов. У Тарзана не забалуешь.

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