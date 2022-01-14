В скрипящем латексе? 48-летняя Королева в пуховике-дутике и штанах в облипку прогулялась за городом

Наташа Королева в свои 48 лет выглядит краше, чем в юности, в замужестве с именитым композитором Игорем Николаевым. С последним, к слову, украинская дива не ссорилась. Хотя многие поклонники были уверены, что певица затаила обиду на своего «дельфина».

Не так давно Наташа побывала на концерте музыканта, лихо отплясывая в зале при полном аншлаге. Певица так взбодрилась старыми хитами, что просто не могла усидеть на месте, она то и дело норовила соскочить со своего кресла и выбежать на сцену к Игорю Николаеву. Подозревал ли музыкант, что в зале находится его теперь уже бывшая «русалка», неизвестно. Но сама Наташа получила большое удовольствие от хитов композитора.

Наташа Королева старается не отставать от моды, на зимнюю прогулку за городом жена танцовщика Сергея Глушко отправилась в неоновом салатовом пуховике-дутике с акцентным поясом на талии, скрипучих латексных штанах в облипку и ультрамодных ботинках «челси». Изюминкой образа певицы стала малиновая шапочка. Поп-дива может дать фору и более юным звездочкам отечественной эстрады, выглядит артистка просто восхитительно. Муж Наташи Королевой как-то признался, что тут же ведет певицу в спортзал, если она наберет пару лишних килограммов. У Тарзана не забалуешь.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!