«Хлебникова чуть хату не спалила»: Солнцев против сбора средств на ремонт квартиры певицы

Как отметил шоумен, в данной ситуации не надо никого обманывать.

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил, что не поддерживает инициативу телеведущего Андрея Малахова о необходимости собрать деньги на ремонт квартиры певицы Марины Хлебниковой.

«Хлебникова чуть хату не спалила, в которой помимо нее еще и ее родные живут! Я не могу как большая часть экспертов на телешоу сидеть и говорить: «Ой, вы знаете, я увидел просто женщину, которая уснула с сигаретой!». Нет, я увидел другое! Не надо никого обманывать!» Рустам Солнцев

Как отметил Рустам Солнцев, никакой армии поклонников у Марины Хлебниковой сегодня, конечно же, нет. Если бы они были, то давно сами без помощи Андрея Малахова собрали деньги на ремонт жилья. По словам Солнцева, Хлебникова просто потеряла актуальность, поэтому коллеги-артисты и не считают нужным ей помогать, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Андрей Малахов объявил сбор средств среди фанатов на ремонт в квартире Марины Хлебниковой. Ее квартира сильно пострадала в пожаре.

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