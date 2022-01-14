«Его дочка довела»: сотрудница дома престарелых рассказала, что Куравлев не в ладах с детьми

В шоу «Пусть говорят» обсудили госпитализацию актера Леонида Куравлева, который был доставлен в больницу не из своей квартиры, а из дома престарелых, где он к тому моменту жил уже полгода.

Журналисты записали интервью с руководителем службы клиентского сервиса этого учреждения Надеждой Орловой. Она рассказала, что 85-летний артист поступил в реабилитационный центр в очень плохом состоянии. И причины тому, наверняка, кроются в его семье.

«Он очень плохо к родственникам своим относится. Его дочка довела, и поэтому он, даже когда она приходила, делал вид, что спал. Он о ней даже слышать ничего не хотел, — сказала Орлова в эфире ток-шоу. — Он жил с ней, но его из дома привезли к нам в очень плохом состоянии. Не она его сюда привезла, а сын. Я думаю, что это был акт спасения какой-то…» «Он приехал худым. Можно допустить, что он недоедал или что-то еще. Он приехал к нам с очень хорошим аппетитом. То есть то, что он отказывался от еды, можно исключить, потому что у нас шестиразовое питание, и всегда он ел». «У него есть борода, и она было неухоженная. Он был немытый. Вплоть до того, что мы вызывали ЛОРа, чтобы почистить уши. Потому что они не чистились. Я говорю, что он, вроде как, был жизнерадостным, но на самом деле я не назвала бы его таким, потому что это все родственники сделали».

Присутствующая в студии народная артистка Лариса Лужина не поверила в эти слова. По ее мнению, сын и дочь Куравлева его очень любят — они не могли допустить того, чтобы актер находился в таком состоянии.

Напомним, на днях актера доставили в тяжелом состоянии в больницу в Коммунарке. Однако, как выяснилось, у звезды советского кино нет коронавируса.

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