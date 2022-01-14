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«Как в «Основном инстинкте»? Эу, Нурбану»: Мерве Болугур в чулках сверкнула естеством, закинув ногу на ногу

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» порезвилась на качелях, словно дитя.

«Как в «Основном инстинкте»? Эу, Нурбану»: Мерве Болугур в чулках сверкнула естеством, закинув ногу на ногу
Мерве Болугур. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Мерве Болугур поделилась в Instagram свежим «горячим» фото, а народ пораскрывал рты от удивления. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век», презрев всякий стыд, смело оголила упругие бедра, сидя на качелях. При этом партнерша Энгина Озтюрка позировала в шелковых чулках, закинув ногу на ногу. В такой позже Болугур сверкнула своим сокровенным, совершенно не стесняясь сексапильной чувственности.

Звезда "Великолепного века" Мерве Болугур
Мерве Болугур в сексуальных чулках уселась на качели, закинув ногу на ногу, и сверкнула естеством. Фото: Instagram.com/mervebolugur

«Как в «Основном инстинкте»? Эу, Нурбану», «Такая бы и султана Сулеймана у Хюррем оттяпала», «А что мелочиться-то?? Зачем ей мягкотелый шехзаде Селим?? Надо было старого падишаха ублажать», «В таких чулках?? Хюррем бы шлепнулась в обморок», «Ха! Представляю, как Нурбану в таком виде скачет на коне по гарему», «Ну а что? Та еще штучка», — пишут фолловеры.

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