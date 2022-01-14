«Валдис отказался следовать неким правилам»: Кортнев рассказал о конфликте с Пельшем

По словам музыканта, его товарищ стал намного популярнее, чем их группа «Несчастный случай».

Певец Алексей Кортнев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл причины конфликта с телеведущим Валдисом Пельшем.

«Расставание с Валдисом было тяжелым. Но вовсе не потому, что мы поругались. Обида была. Валдис отказался следовать неким правилам игры, которые мы оговаривали еще в юности. Но это были детские правила. Было бы глупо думать, что он будет им следовать. Пельш должен был всегда говорить с латышским акцентом. Никакого акцента у него никогда, конечно, на самом деле не было. Он вырос в русскоговорящей семье». Алексей Кортнев

Как отметил Алексей Кортнев, он писал песни и делал подводки для Валдиса Пельша в «Угадай мелодию». «Валдис стал безумно популярен. В рейтинге популярности он обошел Ельцина. Наше воспитание не позволяло нам рассориться. Началась, правда, другая проблема. Известность Валдиса переросла популярность «Несчастного случая». На третьем номере все в зале кричали: «Хватит. Давай «Угадай мелодию». Людям был не по душе рок-концерт. Он и сам был согласен, что портит нам концерты. Он ушел из «Несчастного случая», — заметил Кортнев.

Напомним, что Алексей Кортнев и Валдис Пельш были долгое время не разлей вода. Сейчас они помирились и прекрасно общаются.

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