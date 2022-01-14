Безденежье и тюрьма: почему Шмидт из «Бригады» Дмитрий Гуменецкий умер в 49 лет в хосписе

Актер ушел из жизни в октябре прошлого года.

Актер Дмитрий Гуменецкий, который сыграл Шмидта, начальника охраны Саши Белого, в сериале «Бригада», стал известен на всю страну в 2002 году, когда на экраны только вышла знаменитая бандитская картина.

Казалось, что молодого актера ждет большое будущее. В 2003 году он сыграл в «Бумере» у режиссера Петра Буслова. Однако после этого развития творческой карьеры не последовало. Всему виной внешность Гуменецкого, которому предлагали только роли бандитов.

После «Бумера» Гуменецкий ушел работать в спецназ. У него завязался роман с девушкой. Правда, свадьбу по каким-то причинам они так и не сыграли. В 2013 году он сыграл участкового в картине «Цена жизни». После предложений от режиссеров уже не поступало.

В конце 2015 года Дмитрий Гуменецкий оказался в колонии строгого режима. Актера приговорили к восьми годам заключения за хранение запрещенных веществ.

Напомним, что в колонии Гуменецкий заболел раком. В апреле 2021 года его выпустили на свободу по УДО. В октябре того же года он в 49 лет умер в хосписе, сообщает eg.ru.

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